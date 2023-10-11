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Металлист - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
В перенесенном матче седьмого тура Первой лиги последняя команда группы А будет принимать восьмую. "Прикарпатье" уже пять матчей подряд играет вничью, поэтому гости сегодня постараются исправить эту статистику. К тому же, у них есть все шансы на положительный результат, если учитывать состояние харьковчан. Подопечные Анищенко шесть матчей выиграть не могут.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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