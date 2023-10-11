Металлист - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В перенесенном матче седьмого тура Первой лиги последняя команда группы А будет принимать восьмую. "Прикарпатье" уже пять матчей подряд играет вничью, поэтому гости сегодня постараются исправить эту статистику. К тому же, у них есть все шансы на положительный результат, если учитывать состояние харьковчан. Подопечные Анищенко шесть матчей выиграть не могут.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.