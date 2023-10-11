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Металлист - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Металлист - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче седьмого тура Первой лиги последняя команда группы А будет принимать восьмую. "Прикарпатье" уже пять матчей подряд играет вничью, поэтому гости сегодня постараются исправить эту статистику. К тому же, у них есть все шансы на положительный результат, если учитывать состояние харьковчан. Подопечные Анищенко шесть матчей выиграть не могут.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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