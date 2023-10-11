Первая лига. Харьковский Металлист снова проигрывает

В перенесенном матче седьмого тура Первой лиги "Металлист" принимал "Прикарпатье". Между соперниками было расстояние в три зачетных пункта. "Прикарпатье" шесть матчей не проигрывает, но всего одна победа. "Металлист" замыкает турнирную таблицу в группе А, поэтому хозяев устроила бы только победа.

В стартовом составе "Металлиста" было шесть игроков, которые в прошлом сезоне еще играли за юношескую команду. В первом тайме команды продемонстрировали, почему они располагаются внизу турнирной таблицы. Вспомнить можно разве что удары Хомы и Синчука, которые парировали голкиперы. Казалось, футболисты не знают, что им делать с мячом в заключительной трети поля. Нулевая ничья – закономерный результат после 45 минут скучного футбола. Больше контролировали мяч хозяева, но выгоды от этого не было.

Достаточно неожиданно на 73-й минуте гости открыли счет. После передачи Цюцюры мяч в свой актив записал молодой нападающий Андрей Хома – 0:1. В итоге, матч завершился минимальной победой. "Прикарпатье".

"Металлист" - "Прикарпатье" 0:1

Голы: Хома (73)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Багачанский, Бусько, Вернаттус, Горяинов, Дегтярь, П.Луцив, Маткобожик, Приходько, Тепляков, Синчук

"Прикарпатье" (стартовый состав): Пиццан – Француз, Демкив, Семка, Швец, Соловьев, Романов, Бучакчийский, Шинкаренко, Хома, Цюцюра