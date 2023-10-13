Интригующее противостояние в Хусте, встреча двух Нив в Тернополе. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще два матча двенадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в группе А.

Группа А

"Хуст" - "Буковина"

14.10.2023. 12:00. "Карпаты". м. Хуст

Встреча восьмой и пятой команды группы, которых отделяет всего три очка. "Хуст" после четырех матчей без поражений не набирает очки два тура подряд. Игра подопечных Владимира Цыткина против "Эпицентра" разочаровала. Особенно это касается второй половины встречи, в которой хустяне не смогли составить достойную конкуренцию сопернику. "Буковина" минимально уступила "Карпатам", но команда держалась достойно. До пропущенного гола черновицкий коллектив даже создавал проблемы защитникам лидера группы. Переломить ход встречи тренерскому штабу было не кем. Не хватает кадров черновчанам, чтобы еще дожимать соперников в такой ситуации. В первом круге команды сыграли вничью – 0:0. Надеемся, что на этот раз голы обязательно будут.

"Нива" Тернополь - "Нива" Бузова

14.10.2023. 13:00. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича". г. Тернополь

Встреча второй и шестой команды группы, которых отделяет сразу десять очков. Коллектив из Бузовой подходит к матчу после победы над "Подольем" – 2:1. По игре подопечные Жабченко выглядели прилично, но над реализацией еще стоит работать. Стоит отметить Владислава Нехтия, забившего и заработавшего одиннадцатиметровый. Тернопольский коллектив не впечатляет своей игрой. Казалось, что после противостояния с "Карпатами" команда начнет прогрессировать, но этого не случилось. Лучшим в матче против "Прикарпатья" стал вратарь Механив и это о многом говорит. Защитник Слива и полузащитник Процив покинули тернополян, хотя оба были важными игроками, поэтому усиливать игру вообще сейчас не кем. Однако есть и положительная новость, ведь Максим Демчук уже должен восстановиться до этого противостояния.