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Западноукраинское дерби, испытание лидером для Диназа. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Первая лига
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Насыщенный игровой день

Западноукраинское дерби, испытание лидером для Диназа. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра сыграют еще четыре матча двенадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонсы противостояний.

Группа А

"Карпаты" - "Прикарпатье"

15.10.2023. 12:00. "Украина". Львов

На прошлой неделе подопечные Маркевича одержали девятую победу в нынешнем сезоне. "Буковина" заставила львовян не демонстрировать красивый футбол, а трудиться на поле. К чести "львов" они показали, что способны побеждать и в таких матчах. Гол в средине второй половины встречи помог избежать лишних нервов на последних минутах. Подопечные Рыпана в среду сыграли перенесенный матч седьмого тура против "Металлиста". Ивано-франковцы выиграли и прервали свою пятиматчевую ничейную серию. К игре "Прикарпатья" осталось немало вопросов. Если они не исправят свои ошибки, то шансов против "Карпат" не будет. Напомним, что в матче первого круга благодаря скандальному пенальти победили подопечные Маркевича. Беспроигрышная серия "Карпат" в чемпионатах продолжается 12 игр: В составе гостей в этом матче не сыграет основной защитник Бабогло, вызванный в сборную Молдовы.

"Подолье" - "Металлист"

15.10.2023. 15:00. "Подолье". г. Хмельницкий

Встреча команд, которые занимают предпоследнее и последнее место. В составе харьковчан ряд юных футболистов, в прошлом сезоне игравших еще в юношеском чемпионате, поэтому такие результаты можно понять. А вот почему не может раскрыть свой потенциал команда, в составе которой много опытных футболистов? "Подолье" не прогрессирует в течение сезона, а наоборот, регрессирует. Поражение от бузовской "Нивы" было закономерным, ведь за игрой хмельницкий коллектив снова не впечатлил. Подопечные Виталия Костышина забивают голы уже шесть матчей подряд, но добиться желаемого результата никак не могут.

Группа Б

"Чернигов" - "Левый Берег"

15.10.2023. 13:00. "Юность". г. Чернигов

Подопечные Чорного в прошлом туре пропустили сразу шесть голов от лидера группы. Турнирное положение у "Чернигова" не лучшее - запас всего в одно очко от главного аутсайдера. "Северяне" с начала сезона играют без ничьих. Киевляне разочаровали своих болельщиков поражением от "Полтавы", хотя подопечные Первака вели в счете. Удаление голкипера Чернятинского не могло не сказаться на игре амбициозного коллектива. Лучшим бомбардиром столичного клуба является Андрей Спиваков, но в Полтаве он не смог проявить себя. В матче первого круга уверенно победили киевляне – 5:1.

"Диназ" - "Ингулец"

15.10.2023. 14:30. "Диназ". с. Демидов

Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 24 игры: 18 побед и 6 ничьих. В прошлом туре подопечные Лупашко одержали свою самую разгромную в сезоне победу - 6:1 над "Черниговом". Петровцы закрепили свое лидерство в 12 очков. Кажется, что в группе Б никто не сможет достойно конкурировать с "Ингульцем". "Диназ" прервал свою пропускную клубную рекордную серию, которая длилась в Первой лиге 11 игр – 19 голов (ничья с ФК "Кремень" – 0:0). Смогут ли подопечные Головко навязать борьбу лидеру группы? Пока что в это сложно верится, ведь вышгородцам стабильности не хватает.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Ингулец (Петрово) Диназ (Вышгород) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) ФК Чернигов Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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