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Хуст – Буковина 1:2. Подопечные Цыткина снова проваливают второй тайм

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра субботы

Хуст – Буковина 1:2. Подопечные Цыткина снова проваливают второй тайм

Фото: ФК ХУст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча восьмой и пятой команды группы. В случае победы хозяева могли сравняться по очкам с черновицким коллективом. Отметим, что в Первой лиге хустяне дома вничью еще не играли – две победы и три поражения.

Чем запомнился первый тайм? Борьбой и многочисленными нарушениями. Темп встречи был медленным, никто из соперников не хотел рисковать. Больше в первой половине тайма больше атаковали гости, но постепенно хозяева перехватили инициативу и могли выходить вперед. Стоит отметить удар Приходько со штрафного, который парировал Закорский и мяч попал в перекладину. Также голкиперу "Буковины" пришлось вступать в игру после мощного удара Николая Пылыпа. На перерыв соперники ушли без голов.

Сразу после перерыва бросились забивать гости, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Многие ошибались в заключительной трети поля подопечные Мельничука. Коллектив из Хуста разочаровал во втором тайме. Футболисты "Хуста" не знали, что делать с мячом в атаке. На 69-й минуте Бодня решился на удар издали и удача улыбнулась игроку "Буковины" - 0:1.

Через пять минут все вопросы о победителе были сняты. Фарасенко отдал на Палагнюка, забившего в пустые ворота. Провалились футболисты "Хуста" в защите – 0:2. Одиннадцатиметровый помог хозяевам сократить отставание в счете в конце встречи. Пенальти реализовал Вадим Мердеев – 1:2. Однако на больше времени не хватило.

Победа позволила "Буковине" подняться на четвёртое место.

"Хуст" - "Буковина" 1:2

Голы: Мердеев (90, пен) - Бодня (69), Палагнюк (74)

"Хуст" (стартовый состав): Игорь Левченко, Игорь Вагин, Вадим Мердеев, Владимир Шевчук, Николай Пылып, Богдан Павлич, Владислав Борисенко, Назар Приходько, Игорь Тыхненко, Евгений Скиба, Владислав Иванов

"Буковина" (стартовый состав): Владислав Закорский, Артем Рябый, Денис Рябый, Игорь Чайковский, Артур Новотрясов, Роман Бодня, Артем Цурупин, Иван Пец, Василий Палагнюк, Виталий Фарасеенко, Артем Данилюк

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В статье: Буковина (Черновцы) ФК Хуст
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