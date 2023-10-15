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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Лівий Берег
Сегодня сыграют еще четыре матча двенадцатого тура Первой лиги. С интересом ожидаем противостояния в Ивано-Франковске, где местное "Прикарпатье" будет принимать "Карпаты". Подопечные Рыпана на домашней арене могут создать проблемы любому. К тому же, у гостей не будет основного центрального защитника Бабогло.
Сложные испытания ожидают "Диназ" и "Чернигов", которые будут играть против "Ингульца" и "Левого Берега". Очень важным будет противостояние в Хмельницком, где встретятся аутсайдеры группы А.
12:00. "Прикарпатье" - "Карпаты"
13:00. "Чернигов" - "Левый Берег"
14:30. "Диназ" - "Ингулец"
15:00. "Подолье" - "Металлист"
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