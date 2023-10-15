Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча двенадцатого тура Первой лиги. С интересом ожидаем противостояния в Ивано-Франковске, где местное "Прикарпатье" будет принимать "Карпаты". Подопечные Рыпана на домашней арене могут создать проблемы любому. К тому же, у гостей не будет основного центрального защитника Бабогло.

Сложные испытания ожидают "Диназ" и "Чернигов", которые будут играть против "Ингульца" и "Левого Берега". Очень важным будет противостояние в Хмельницком, где встретятся аутсайдеры группы А.

12:00. "Прикарпатье" - "Карпаты"

13:00. "Чернигов" - "Левый Берег"

14:30. "Диназ" - "Ингулец"

15:00. "Подолье" - "Металлист"