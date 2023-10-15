Карпаты – Прикарпатье 3:3. Веселый футбол во Львове

"Карпаты" уверенно возглавляют свою группу. Беспроигрышная серия львовян в Первой лиге длится 12 игр: 9 побед и 3 ничьи. "Прикарпатье" в перенесенном матче в гостях победило "Металлист" и в случае победы могло попасть в первую пятерку команд.

Хозяева играли без основного центрального защитника Владислава Бабогла. Стоит отметить появление в стартовом составе хавбека Максима Чеха, до этого сыгравшего всего 2 минуты в нынешнем сезоне.

"Карпаты" активно начали игру, но пропустили после первой атаки гостей. Выход один на один реализовал главный бомбардир "Прикарпатье" Андрей Хома. В этом эпизоде сказалось отсутствие Бабогла. Однако уже в следующей атаке "зелено-белые" сравняли счет. Подлепенец из пределов штрафной пробил в ближний угол – 1:1. А уже на 12-й минуте после передачи Костенко мощно в ближний угол пробил Сухарь – 2:1. Дебютный гол для Тимофея в нынешнем сезоне. Веселый старт поединка.

Хозяева доминировали, но стоит отдать должное футболистам "Прикарпатья", которые не опустили руки и продолжали при первой возможности выходить в атаку. На 31-й минуте мяч после удара Рудюка попал в руку Рябову. Одиннадцатиметровый реализовал Василий Цюцюра – 2:2.

"Карпаты" после перерыва бросились забивать, но довести свои атаки до логического завершения не могли. А вот Хома решился на удар из-за пределов штрафной и фортуна улыбнулась нападающему - 2:3. Безусловно, этот гол является украшением матча. Почти сразу хозяева сравняли счет. Подлепенец прострелил, а Демченко пробил в верхний угол – 3:3. Замена Маркевича сработала.

После этого игра несколько успокоилась, ведь никто не хотел допустить роковой ошибки. В итоге, матч завершился результативной ничьей.

"Карпаты" - "Прикарпатье" 3:3

Голы: Подлепенец (10), Сухарь (12), Демченко (59) - Хома (9, 54), Цюцюра (32, пен)

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Богдан Порох, Евгений Подлепенец, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Артур Рябов, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько, Максим Чех

"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Василий Француз, Дмитрий Шинкаренко, Владимир Рудюк, Артём Сёмка, Андрей Хома, Василий Цюцюра, Максим Соловьёв, Станислав Демкив, Сергей Швец, Василий Генык