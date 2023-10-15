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Карпаты – Прикарпатье 3:3. Веселый футбол во Львове

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра воскресенья

Карпаты – Прикарпатье 3:3. Веселый футбол во Львове

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" уверенно возглавляют свою группу. Беспроигрышная серия львовян в Первой лиге длится 12 игр: 9 побед и 3 ничьи. "Прикарпатье" в перенесенном матче в гостях победило "Металлист" и в случае победы могло попасть в первую пятерку команд.

Хозяева играли без основного центрального защитника Владислава Бабогла. Стоит отметить появление в стартовом составе хавбека Максима Чеха, до этого сыгравшего всего 2 минуты в нынешнем сезоне.

"Карпаты" активно начали игру, но пропустили после первой атаки гостей. Выход один на один реализовал главный бомбардир "Прикарпатье" Андрей Хома. В этом эпизоде сказалось отсутствие Бабогла. Однако уже в следующей атаке "зелено-белые" сравняли счет. Подлепенец из пределов штрафной пробил в ближний угол – 1:1. А уже на 12-й минуте после передачи Костенко мощно в ближний угол пробил Сухарь – 2:1. Дебютный гол для Тимофея в нынешнем сезоне. Веселый старт поединка.

Хозяева доминировали, но стоит отдать должное футболистам "Прикарпатья", которые не опустили руки и продолжали при первой возможности выходить в атаку. На 31-й минуте мяч после удара Рудюка попал в руку Рябову. Одиннадцатиметровый реализовал Василий Цюцюра – 2:2.

"Карпаты" после перерыва бросились забивать, но довести свои атаки до логического завершения не могли. А вот Хома решился на удар из-за пределов штрафной и фортуна улыбнулась нападающему - 2:3. Безусловно, этот гол является украшением матча. Почти сразу хозяева сравняли счет. Подлепенец прострелил, а Демченко пробил в верхний угол – 3:3. Замена Маркевича сработала.

После этого игра несколько успокоилась, ведь никто не хотел допустить роковой ошибки. В итоге, матч завершился результативной ничьей.

"Карпаты" - "Прикарпатье" 3:3

Голы: Подлепенец (10), Сухарь (12), Демченко (59) - Хома (9, 54), Цюцюра (32, пен)

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Богдан Порох, Евгений Подлепенец, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Артур Рябов, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько, Максим Чех

"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Василий Француз, Дмитрий Шинкаренко, Владимир Рудюк, Артём Сёмка, Андрей Хома, Василий Цюцюра, Максим Соловьёв, Станислав Демкив, Сергей Швец, Василий Генык

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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Комментарии (2)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
15.10.2023 в 14:55
А в Карпатах воротар є? Так ,як він сьогодні відіграв, то може змінювати не тільки громадянство, а і команду. Мішок з бульбою
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
15.10.2023 в 14:23
Непогана гра у виконанні франківців. Ще б захисні дії налагодити і все буде добре. Ну і воротарі в команді не вражають.
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