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Полтава – Мариуполь 0:2. Приазовцы уже четвертые
Последняя игра тура
Фото: СК Полтава
Полтавчане в этот тур не покидали поле без забитых голов в течение десяти матчей. В случае победы мариупольцы могли войти в первую пятерку команд.
В середине первого тайма после подачи с углового мог забивать Батальский, но он пробил мимо дальнего угла. Сложно было кому-то отдать предпочтение, но обе команды пытались обострять в заключительной трети поля. Ближе к голу были гости, но им не хватало завершающего точного удара. На перерыв соперники ушли без голов.
В начале второго тайма приазовцы открыли счет. Пентелейчук ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 0:1. Стоит отметить подопечных Красноперова, которые не прижимались к своим воротам, а наоборот, пытались забить еще. У полтавчан мяч не держался, много ошибались подопечные Сысенко.
На 75-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После подачи с углового Терехов сбросил, а Батальский расстрелял ворота – 0:2. Таким образом победа позволила "Мариуполю" подняться на четвертое место.
"Полтава" - "Мариуполь" 0:2
Голы: Пентелейчук (54), Батальский (75)
СК "Полтава" (состав): Игорь Варцаба, Илья Ходуля, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Максим Горжуй, Владислав Даниленко, Богдан Шмигельский, Владислав Клименко, Александр Мигунов, Дмитрий Копитов, Игорь Коцюмака
ФСК "Мариуполь" (состав): Илья Караващенко, Петр Харжевский, Артем Терехов, Иван Мочевинский, Виталий Гошкодеря, Александр Батальский, Дмитрий Пентелейчук, Егор Булгаков, Никита Тепляков, Павел Шушко, Иван Мамросенко
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