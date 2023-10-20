Кремень - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче тринадцатого тура Первой лиги встретятся последняя и седьмая команды группы Б. Игорь Климовский пока не может одержать свою дебютную победу в качестве тренера "Кремня". А вот "Горняк-Спорт" два тура подряд очков не теряет. Для хозяев с турнирной точки зрения результат в этом противостоянии очень важен.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.