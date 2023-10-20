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Кремень - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Кремень" - "Горняк-Спорт": Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Гірник-Спорт
В стартовом матче тринадцатого тура Первой лиги встретятся последняя и седьмая команды группы Б. Игорь Климовский пока не может одержать свою дебютную победу в качестве тренера "Кремня". А вот "Горняк-Спорт" два тура подряд очков не теряет. Для хозяев с турнирной точки зрения результат в этом противостоянии очень важен.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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