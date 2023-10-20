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Эпицентр - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Интересное противостояние нас ожидает в Каменце-Подольском. В случае победы гости смогут на расстояние всего двух очков приблизиться к "Эпицентру", который перед туром занимал третье место. Смогут ли подопечные Костышина выиграть второй матч подряд?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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