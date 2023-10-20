Кремень – Горняк-Спорт 4:1. Долгожданная победа подопечных Климовского

Встреча седьмой и последней команды группы. Игроки "Кремня" забили меньше голов в своей группе - всего 6. "Горняк-Спорт" в предыдущей игре дома победил "Металлург" и в общей сложности в прошлых двух матчах очков не терял.

Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль и на 15-й минуте достигли своего. Азизов со штрафного попал в стенку, но первым на добивании оказался Симон Галоян – 1:0. Второй гол для "Кремня" под руководством Климовского. После этого команды вынуждены были покинуть поле, ведь раздалась воздушная тревога.

После возобновления игры гости реализовали свою первую акцентированную атаку. После передачи Горы из пределов штрафной пробил в дальний угол Данило Тузенко – 1:1. Однако уже в следующей атаке хозяева снова вышли вперед. Костюк бросил из аута, а Жданович мощно пробил в дальний угол 2:1. Моментов было немного, но соперники в атаке играли максимально эффективно.

На 52-й минуте подопечные Климовского сняли все вопросы о победителе. После прострела Савицкого с фланга отличился Трофимюк – 3:1. У подопечных Куценко сегодня были существенные проблемы в игре. У них вообще ничего не получалось. Гостей следует похвалить за то, что они не опустили руки. На 75-й минуте после ошибки защитников выход один на один реализовал Галоян – 4:1. До этого футболисты "Кремня" забили всего шесть голов, а здесь четыре за один матч.

Матч завершился победой хозяев, которые наконец-то смогли подняться с последнего места.

"Кремень" - "Горняк-Спорт" 4:1

Голы: Галоян (15,75), Жданович (32), Трофимюк (52) - Тузенко (30)

"Кремень" (стартовый состав): Артем Матус, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Евгений Костюк, Давронбек Азизов, Алексей Жданович, Андрей Глоба, Даниил Аркуша

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Даниил Веклич, Радион Посевкин, Владислав Молько, Даниил Дмитриев, Чибуезе Принс Чисом, Денис Черныш, Максим Шептицкий, Александр Кальчук, Даниил Тузенко, Богдан Гора, Евгений Мороз