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Центральный матч тура группы Б. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Первая лига
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Насыщенный игровой день

Центральный матч тура группы Б. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра сыграют еще пять матчей четырнадцатого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Металлист" - "Нива" Тернополь

22.10.2023. 12:30. "Авангард". г. Ужгород

Подопечные Андрея Анищенко по праву замыкают турнирную таблицу. Харьковчане в лобовом матче проиграли "Подолью". Существенные проблемы у футболистов "Металлиста" с атакой. Лишь шесть очков за двенадцать туров – результаты говорят сами за себя. 139 раз теряли мяч игроки "Металлиста" - это самый плохой показатель в прошлом туре. "Нива" подходит к противостоянию в хорошем настроении после победы над бузовской "Нивой". Во втором тайме подопечные Стахива сыграли агрессивно и эффективно. Фаворитами этой встречи есть гости, но надеемся, что харьковчане смогут навязать борьбу.

"Прикарпатье" - "Буковина"

22.10.2023. 14:00. "Рух". г. Ивано-Франковск

Подопечные Рыпана приятно удивили своей игрой против "Карпат" - 3:3. Одним из главных козырей "Прикарпатья" в том матче стали контратаки. Безусловно, стоит отметить нападающего Андрея Хому, забившего два гола. Нападающий "Прикарпатья" не боялся смело пробивать с разных дистанций. Что касается гостей, то победа над "Хустом" позволила черновицкому коллективу сравняться по очкам с третьей командой группы. Подопечные Мельничука в этой части сезона чувствуют себя уверенно. В игре первого круга минимальную победу одержал коллектив из Черновцов, но у хозяев есть все шансы реабилитироваться за это поражение.

Группа Б

"Металлург" - "Полтава"

22.10.2023. 13:30. "Центральный". м. Умань

Обе команды в прошлом туре проиграли. Завершилась голевая клубная рекордная серия "Металлурга" в Первой лиге, длившаяся 8 игр – 16 голов. Запорожцы сыграли пассивно в атаке и уступили "Горняку-Спорт". Таким образом, подопечные Микитина упустили возможность закрепиться в группе лидеров. Полтавчане не смогли составить конкуренцию "Мариуполю" – 0:2. Замену дисквалифицированному защитнику Опанесенко тренерский штаб "Полтавы" так и не нашел. К тому же, подопечным Сысенко не хватало эффективности в атаке. Ожидаем интересного и интригующего противостояния амбициозных соперников.

"Мариуполь" - "Чернигов"

22.10.2023. 14:30. "Колос". Борисполь

Приазовцы после победы над "Полтавой" вошли в топ-4. Стоит отметить опытного нападающего Александра Батальского, который забил сам и ассистировал Пентелейчуку. Легенда продолжает двигаться к историческим рекордам в десятке лучших голеадоров Первой лиги. Беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия "Мариуполя" в чемпионате длится 5 игр. "Чернигов" весь второй тайм пытался сравнять счет в матче с "Левым Берегом", но провалил концовку и уступил разгромно - 0:3. Подопечные Чорного не успевали за своими оппонентами – 22 фола. "Северяне" занимают предпоследнее место и должны набирать зачетные пункты.r /> "Левый Берег" - "Ингулец"

22.10.2023. 15:15. "Левый берег". г. Киев

После четырех выездных матчей подопечные Первака возвращаются на родную арену. Безусловно, встречи первой и третьей команды группы - центральная в воскресенье. Отметим, что соперников отделяют четырнадцать очков. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 25 игр: 19 побед и 6 ничьих. В матче с "Диназом" тренерский штаб решил провести ротацию, которая не пошла на пользу. Без Ситала и Козака у петровцев ощущались проблемы в атаке. Киевляне без особых проблем переиграли "Чернигов". Стоит отметить хет-трик воспитанника "Динамо" Даниила Сухоручко. В матче первого круга петровцы победили. Смогут ли хозяева навязать борьбу лидеру?

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В статье: Буковина (Черновцы) Ингулец (Петрово) СК Полтава Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов ФСК Мариуполь Левый берег (Киев)
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