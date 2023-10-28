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Буковина - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Нива Бузовая: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Интересное противостояние нас ожидает в Черновцах, где встретятся команды из топ-6. Подопечные Жабченко постараются вернуть себе второе место, но для этого стоит переигрывать настойчивых соперников. Обе команды в прошлом туре уступили, поэтому будут стараться реабилитироваться.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.15.
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