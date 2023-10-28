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Ингулец - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ингулец
Одно из самых интригующих противостояний в туре. Петровцы в прошлом туре впервые в сезоне уступили, поэтому будут стремиться реабилитироваться за разгромное поражение в Киеве. Приазовцы два тура не теряют очков и не собираются останавливаться на достигнутом. В матче первого круга "Мариуполь" смог отобрать очки у лидера.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.
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