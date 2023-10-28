Ингулец - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Одно из самых интригующих противостояний в туре. Петровцы в прошлом туре впервые в сезоне уступили, поэтому будут стремиться реабилитироваться за разгромное поражение в Киеве. Приазовцы два тура не теряют очков и не собираются останавливаться на достигнутом. В матче первого круга "Мариуполь" смог отобрать очки у лидера.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.