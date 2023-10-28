Ингулец – Мариуполь 0:1. Второе подряд поражение лидера

Безусловно, это был один из самых ожидаемых матчей всего тура. "Ингулец" возглавляет турнирную таблицу группы, а в прошлом туре потерпел первое поражение с начала чемпионата, уступив в гостях с большим счетом "Левому Берегу". Приазовцы два тура очков не теряли и в случае победы могли войти в топ-3.

В дебюте противостояния шикарную возможность вывести хозяева вперед имел Ситало, но опытный нападающий с пенальти пробил мимо ворот. Приазовцы своего соперника наказали уже в следующей атаке. После прострела с фланга по своим воротам пробивал Шершень, но Паламарчук на этот удар среагировал. Тем не менее, первым на добивании оказался Пентелейчук – 0:1. После пропущенного гола подопечные Лупашко играли первым номером, но пройти организованную защиту соперников им не удавалось.

В начале второго тайма характер игры не изменился. Петровцы больше играли первым номером, но с созданием моментов у них были проблемы. Следует отдать должное подопечным Красноперова, которые играли самоотверженно и организованно. В итоге, матч так и завершился минимальной победой гостей.

"Ингулец" - "Мариуполь" 0:1

Голы: Пентелейчук (12)

Нереализованный пенальти: Ситало (11)

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Пятов, Козак, Богунов, Козыренко, Ситало

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко - Мамросенко, Терехов, Шушко, Харжевский, Гошкодеря, Мельниченко, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Батальский