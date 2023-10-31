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Карпаты продлили контракт со своим капитаном
До лета 2026 года
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" продлили контракт со своим капитаном Амбросием Чачуа, сообщает официальный сайт клуба.
Новое трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
Чачуа является одним из трех футболистов, выходивших в старте "львов" на каждый из 14 поединков текущего чемпионата. В активе капитана три гола и три ассиста в сезоне 2023/2024.
Чачуа выступает за "Карпаты" еще со времен Второй лиги и всего в зелено-белой футболке провел 55 матчей, забил 12 мячей и отличился 11 голевыми передачами.
"Прежде всего спасибо клубу за доверие. Я счастлив в "Карпатах" и готов в дальнейшем прилагать все усилия и помогать команде. Буду делать все необходимое на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы "Карпаты" побеждали. У меня огромная мотивация и желание. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу быть еще более полезным для своей команды", - сказал Чачуа.
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