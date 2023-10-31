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Карпаты продлили контракт со своим капитаном

Первая лига
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До лета 2026 года

Карпаты продлили контракт со своим капитаном

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" продлили контракт со своим капитаном Амбросием Чачуа, сообщает официальный сайт клуба.

Новое трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Чачуа является одним из трех футболистов, выходивших в старте "львов" на каждый из 14 поединков текущего чемпионата. В активе капитана три гола и три ассиста в сезоне 2023/2024.

Чачуа выступает за "Карпаты" еще со времен Второй лиги и всего в зелено-белой футболке провел 55 матчей, забил 12 мячей и отличился 11 голевыми передачами.

"Прежде всего спасибо клубу за доверие. Я счастлив в "Карпатах" и готов в дальнейшем прилагать все усилия и помогать команде. Буду делать все необходимое на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы "Карпаты" побеждали. У меня огромная мотивация и желание. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу быть еще более полезным для своей команды", - сказал Чачуа.

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В статье: Амбросий Чачуа Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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