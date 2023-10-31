"Карпаты" продлили контракт со своим капитаном Амбросием Чачуа, сообщает официальный сайт клуба.

Новое трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Чачуа является одним из трех футболистов, выходивших в старте "львов" на каждый из 14 поединков текущего чемпионата. В активе капитана три гола и три ассиста в сезоне 2023/2024.

Чачуа выступает за "Карпаты" еще со времен Второй лиги и всего в зелено-белой футболке провел 55 матчей, забил 12 мячей и отличился 11 голевыми передачами.