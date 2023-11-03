Первая лига
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Кремень - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кремінь
В Кременчуге стартует пятнадцатый тур в Первой лиге. После поражения от "Металлурга" "северяне" опустились на последнее место в группе и сейчас им уже некуда отступать. У хозяев ситуация не лучше – уже девять поражений в нынешнем сезоне. Кто сможет наконец-то порадовать своих болельщиков результатом? Ответ узнаем уже сегодня.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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