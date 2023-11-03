Кремень - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Кременчуге стартует пятнадцатый тур в Первой лиге. После поражения от "Металлурга" "северяне" опустились на последнее место в группе и сейчас им уже некуда отступать. У хозяев ситуация не лучше – уже девять поражений в нынешнем сезоне. Кто сможет наконец-то порадовать своих болельщиков результатом? Ответ узнаем уже сегодня.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.