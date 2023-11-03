Агробизнес - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая команда будет принимать седьмую в стартовом матче пятнадцатого тура Группы А. Подопечные Чижевского всех удивляют своими результатами, а от тернопольского коллектива наоборот ожидали большего. Матч первого круга между этими соперниками завершился без голов. Надеемся, что в этот раз футболисты порадуют забитыми мячами.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.