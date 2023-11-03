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Агробизнес - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Нива Тернополь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Агробізнес
Вторая команда будет принимать седьмую в стартовом матче пятнадцатого тура Группы А. Подопечные Чижевского всех удивляют своими результатами, а от тернопольского коллектива наоборот ожидали большего. Матч первого круга между этими соперниками завершился без голов. Надеемся, что в этот раз футболисты порадуют забитыми мячами.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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