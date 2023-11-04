Не выдержали нервы. Форвад Диназа ударил судью после того, как получил красную карточку

Форвард вышгородского "Диназа" Вячеслав Шевченко получил красную карточку за неспортивное поведение. После чего нападающий подошел к судье и ударил его головой. Даже после этого форвард пытался что-то доказать судье, а партнеры по команде пытались вывести игрока с поля.

Команда осталась в меньшинстве на 63-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Горняк-Спорт". После чего команда пропустила еще один.

Шевченко сыграл 11 поединков в этом сезоне за "Диназ", где забил три мяча.