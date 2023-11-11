Игра тура во Львове, интригующее противостояние в Киеве. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют сразу восемь матчей шестнадцатого тура Первой лиги. Представляем вашему вниманию анонс противостояний, которые безусловно подарят ряд эмоций.

Группа А

"Хуст" - "Нива" Бузовая

11.11.2023. 12:00. "Карпаты". Хуст

Подопечные Цыткина все никак не могут выйти из игрового кризиса. Проигрышная серия "Хуста" в чемпионате длится уже шесть игр. Неделю тому назад хустяне не смогли навязать борьбу "Подолью" -1:4. От восьмого места отставания уже пять очков. Среди позитива стоит отметить дебютный гол в сезоне опытного защитника Владислава Иванова. Коллектив из Бузовой после поражения от "Прикарпатья" опустился уже на четвертое место. Подопечные Жабченко также переживают не лучшие времена. "Нива" не может выиграть уже четыре игры подряд. Бузовчанам не хватает конструктива в заключительной трети поля. Свои атаки они не могут привести к логическому завершению. Однако игра против "Хуста" это шикарная возможность исправить эту неудачную серию. Напомним, что матч первого круга завершился вничью – 2:2.

"Буковина" - "Эпицентр"

12.11.2023. 12:30. "Буковина". г. Черновцы

"Эпицентр" не знает горечи поражения в Первой лиге уже шесть игр. Подопечные Сергея Нагорняка единственные в группе, которые смогли обыграть львовские "Карпаты". Примечательно, что команда прогрессирует от матча к матчу. Футболисты "Эпицентра" играют в современный футбол, и это не может не нравиться. Третье место в таблице – логическое подтверждение качественной игры коллектива. "Буковина" на морально-волевых смогла все же вырвать победу у главного аутсайдера "Металлиста". Однако до игры черновчан осталось немало вопросов, особенно это касается защиты. Пятый дубль в Первой лиге оформил Василий Палагнюк, который, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом.

"Карпаты" - "Агробизнес"

12.11.2023. 13:15. "Украина". Львов

Завершилась беспроигрышная клубная рекордная серия "Карпат" в Первой лиге, продолжавшаяся 15 игр: 11 побед и 4 ничьи. После матча с "Эпицентром" у Мирона Маркевича осталось немало вопросов к игре своих подопечных. Однако, плохой опыт – тоже опыт. Основание для размышлений по итогам матча с "Эпицентром" появилось у всех: от вратаря Кожухаря до центрфорварда Игоря Невеса. Такие матчи полезны для команды, ведь позволяет держать себя в тонусе. Подопечные Чижевского продолжают удивлять. "Агробизнес" прервал безвыигрышную серию с тернопольской "Нивой", которая продолжалась в течение трех матчей Первой лиги (2 ничьих и поражение). Команда закрепилась на втором месте и имеет серьезные амбиции. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.

Группа Б

"Диназ" - "Мариуполь"

12.11.2023. 12:00. "Диназ". с. Демидов

Прервалась клубная рекордная победная серия "Мариуполя" в Первой лиге, длившаяся 3 игры. Подопечные Краснопорева не смогли набрать очки в противостоянии с "Левым Берегом" (0:2). Вышгородцы разочаровали поражением от "Горняка-Спорт". Существенные проблемы были с комбинационным футболом. "Диназ" не может забить уже более 180 минут. Также стоит упомянуть о позорном поведении опытного нападающего Шевченко, ударившего арбитра в грудь. Это является существенной потерей для команды Головка, если учитывать их игру в заключительной трети поля.

"Чернигов" - "Виктория"

12.11.2023. 12:15. "Юность". г. Чернигов

Подопечные Чорного в прошлом туре побеждали "Кремень", но в итоге уступили. "Чернигов" продолжает находиться на последнем месте и "северянам" следует набирать зачетные пункты. Если учитывать игру в Кубке, то "Виктория" не побеждает три матча подряд. Коллектив Бессмертного на очень сложном газоне сыграл вничью с "Полтавой". Результат соответствовал ходу событий на поле. Смогут ли сумчане наконец выиграть? Для этого у опытной команды есть все шансы.

"Полтава" - "Горняк-Спорт"

12.11.2023. 12:45. "Молодежный". г. Полтава

Еще одно дерби Полтавщины ожидает нас в нынешнем сезоне. Гости подходят к очному противостоянию в хорошем настроении, ведь за два тура подопечные Куценко набрали четыре очка. "Полтава" не смогла выиграть у "Виктории" и усложнила себе жизнь в борьбе за топ-5. Теперь подопечные Сысенко не имеют права терять очки, если рассчитывают весной играть в Чемпионской группе. В первом круге "Полтава" не оставила шансов своим соперникам – 3:1.

"Ингулец" - "Кремень"

12.11.2023. 13:00. "Ингулец". пгт. Петрово

Лидер группы не может выиграть три тура подряд. Ничья с "Металлургом" вряд ли удовлетворила тренерский штаб и президента. В этом матче было много борьбы, но не хватало конструктива в заключительной трети поля. Ротация в составе не пошла на пользу "Ингульцу". "Кремень" в волевом стиле переиграл "Чернигов" и уже на четыре очка оторвался от предпоследнего места. Смогут ли подопечные Климовского навязать борьбу лидеру? У гостей для этого есть все шансы, если сыграют в лучший футбол.

"Левый Берег" - "Металлург"

12.11.2023. 14:00. "Левый берег". г. Киев

Один из самых интересных матчей в туре пройдет в Киеве. Подопечные Первака сыграли прагматично, что позволило им переиграть "Мариуполь". Киевлянам забили два гола после угловых. С наилучшей стороны снова проявил себя капитан команды Андрей Спиваков. Среди всех команд в туре именно футболисты "Левого Берега" меньше всего ошибались - 96 раз. Запорожцы сыграли вничью с "Ингульцем" и, безусловно, этот результат могут себе занести в актив. Подопечные Микитина во втором тайме сыграли смелее и могли даже вырывать победу. Однако ничья все же более закономерный результат. В случае победы гости смогут сравняться по очкам с киевлянами.