Прикарпатье – Металлист 1:2. Харьковчане впервые за двенадцать туров побеждают

Шестнадцатый тур в Первой лиге начался противостоянием в Ивано-Франковске. Хозяева в хорошем настроении подходили к этому матчу. Беспроигрышная серия "Прикарпатье" продолжается в чемпионате 11 игр: 5 побед и 6 ничьих. А вот харьковчане не могли выиграть одиннадцать.

Начало встречи шокировало многих. Бусько мощно пробивал из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Рязанцева залетел в ворота – 0:1. До перерыва хозяева пытались отыграться, но добиться своего не смогли. Следует отдать должное харьковчанам, которые максимально внимательно играли в защите. Голкиперы оставались без работы. Главный бомбардир "Прикарпатья" Хома молчал. В конце тайма мог забивать Багачанский, но он не попал в створ ворот.

На 59-й минуте мяч попал в руку Багачанскому после подачи углового и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Цюцюра – 1:1. Соперники в конце встречи пытались вырвать победу, но слишком спешили. На 78-й минуте ошиблись защитники хозяев, а Рязанцев реализовал выход один на один – 1:2. В итоге сверхважная победа гостей, в последний раз побеждавших еще в четвертом туре.

"Прикарпатье" - "Металлист" 1:2

Голы: Цюцюра (60, пен) - Бусько (2), Рязанцев (78)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Иван Пицан, Василий Француз, Дмитрий Шинкаренко, Владимир Рудюк, Андрей Хома, Глеб Попчук, Василий Цюцюра, Павел Михайльчук, Максим Соловьёв, Станислав Демкив, Сергей Швец

"Металлист" (стартовый состав): Владислав Рыбак, Даниил Тепляков, Евгений Рязанцев, Кирилл Дигтярь, Геннадий Синчук, Максим Багачанский, Андрей Бусько, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Виталий Федорив, Габриэль Гомес Феррейра