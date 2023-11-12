Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу восемь матчей шестнадцатого тура в Первой лиге. Безусловно, с большим интересом ожидаем противостояния во Львове, где "Карпаты" будут принимать "Агробизнес", который в нынешнем сезоне удивляет многих. Также должна подарить ряд эмоций игра между "Левым Берегом" и "Металлургом". Команды занимают третье и четвертое места в группе Б. Шанс на первую за четыре тура победу имеет "Ингулец", который встретится с "Кремнем".

12:00. "Хуст" - Нива" Бузовая

12:30. "Буковина" - "Эпицентр"

12:15. "Чернигов" – Виктория"

12:45. "Полтава" - "Горняк-Спорт"

13:00. "Ингулец" - "Кремень"

13:15. "Карпаты" - "Агробизнес"

14:00. "Левый Берег" - "Металлург"