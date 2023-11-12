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Буковина – Эпицентр 0:2. Подопечных Нагорняка не остановить

Первая лига

Интригующее противостояние в Черновцах

Буковина – Эпицентр 0:2. Подопечных Нагорняка не остановить

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Эпицентр" подходил к матчу на фоне эмоционального подъема после победы над "Карпатами". Подопечные Нагорняка не проигрывают в чемпионате с первого октября. "Буковина" в случае победы могла подняться в топ-5.

В середине первой половины встречи гости подтвердили свой статус фаворита противостояния. Стень подал с углового на Мороза, который сбросил на Мороза, а Владислав расстрелял ворота - 0:1. Во второй половине встречи пытались отыграться подопечные Мельничука, но с позиционным футболом у них были существенные проблемы. А вот "Эпицентр" даже увеличил свое преимущество. После передачи Кравчука в пустые ворота забил Беженар – 0:2. В итоге, гости продолжили свою безпроигрышную серию.

"Буковина" - "Эпицентр" 0:2

Голы: Мороз (21), Беженар (68)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко - Пчеловод, Новотрясов, Паламарчук, Цурупин, Чайковский, Фарасеенко, Д. Рябый, Данилюк, Глагола, Палагнюк

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко - Жмуйда, Мороз, Григоращук, Климец, Глущук, Липовуз, Беженар, Стень, Ляшенко, Кравчук

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