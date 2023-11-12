Ингулец – Кремень 5:1. Долгожданная победа лидера группы Б

Подопечные Владислава Лупашко не забивали в течение трех прошлых игр. Лидер группы набрал всего одно очко за три тура и, безусловно, выходил на игру с желанием реабилитироваться за эти неудачи.

Судьба матча решилась уже в первой половине встречи. Через восемнадцать минут петровцы забили три мяча и тем самым отправили соперников в нокаут. Дублем отличился Козак, а еще один гол в свой актив записал Квасов.

Однако без гола подопечные Климовского сегодня не завершили игру. В начале второй половины встречи Симон Галоян оторвался от защитников и мощно пробил в дальний угол – 1:3. К сожалению, вернуть интригу в матче гости не смогли, ведь их соперники играли достаточно внимательно в защите.

Еще до завершения матча подопечные Лупашко отличились дважды. На 75-й минуте после прострела Ченбая в пустые ворота отправил мяч Квасов – 4:1. Через шесть минут Сидоренко подал с фланга, а Дихтярук срезал мяч в собственные ворота – 5:1. Сегодня не день футболистов "Кремня". "Ингулец" впервые за четыре тура побеждает.

"Ингулец" - "Кремень" 5:1

Голы: Козак (13, 18), Квасов (16, 75), Дихтярук (81, автогол) - Галоян (50)

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Ченбай, Малыш, Шершень, Мельничук, Кольцов, Запорожец, Козак, Богунов, Козыренко, Квасов

"Кремень" (стартовый состав): Матус - Лист, Дудник, Сидоренко, Азизов, Киреев, Савицкий, Ждановый, Глоба, Галоян, Трофимюк