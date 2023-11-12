Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты ведут переговоры с Днепром-1 по трансферу левого защитника Василия Кравца, - Источник
Также в сферу интересов попал полузащитник Вереса Дмитрий Годя
Фото: ФК Карпати
Карпаты ведут переговоры с "Днепром-1" по трансферу левого защитника Василия Кравца, - об этом
Также в сферу интересов попал полузащитник "Вереса" Дмитрий Годя, данную информацию
"Карпаты" сейчас лидируют в Первой лиге.
Напомним, что ранее львовский клуб
По теме
Оцените этот материал:
Источник:t.me
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
12.11.2023 в 19:34
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс - Динамо 0:2. Более простой футбол от СаШо вдохнул новую жизнь
- Шахтер - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.11.2023
- Эпицентр уже второй, Полтава в топ-5. Результаты и таблица Первой лиги
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1