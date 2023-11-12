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Карпаты ведут переговоры с Днепром-1 по трансферу левого защитника Василия Кравца, - Источник

Первая лига

Также в сферу интересов попал полузащитник Вереса Дмитрий Годя

Карпаты ведут переговоры с Днепром-1 по трансферу левого защитника Василия Кравца, - Источник

Фото: ФК Карпати

Новина українською
Новина українською

Карпаты ведут переговоры с "Днепром-1" по трансферу левого защитника Василия Кравца, - об этом сообщает телеграм-канал "Бей-беги". По данным источника, Мирон Маркевич лично заинтересован в подписании защитника.

Также в сферу интересов попал полузащитник "Вереса" Дмитрий Годя, данную информацию обнародовали болельщики народного клуба.

"Карпаты" сейчас лидируют в Первой лиге.

Напомним, что ранее львовский клуб интересовался подписанием Гуцуляка.

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Алексей Гуцуляк Василий Кравец Карпаты (Львов) Дмитрий Годя
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Источник:
t.me
Комментарии
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Prideman (Lviv)
12.11.2023 в 19:34
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
12.11.2023 в 19:34
))))
Ответить
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