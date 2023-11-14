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Чижевский: Эпицентр - самая сильная команда в нашей группе, если не учитывать Карпаты
Наставник "Агробизнеса" - о конкуренции в Первой лиге
Фото: Sport Arena / Автор - Василий Володарский
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский оценил уровень конкуренции в группе "А" Первой Лиги.
"Считаю, что на фоне других команд выделяются "Карпаты", у которых есть бюджет клуба УПЛ. Команда ставит перед собой задачу повыситься в классе, там есть вся необходимая инфраструктура.
Меня приятно удивил "Эпицентр", играющий в современный футбол. Получаю удовольствие от матчей этой команды. По-моему, это самая сильная команда в плане ведения игры в нашей группе, если не учитывать "Карпаты", - сказал Чижевский.
Напомним, "Эпицентр" под руководством Сергея Нагорняка сейчас идет 2-м в группе А, опережая "Ниву" Б и "Агробизнес" на 1 очко.
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