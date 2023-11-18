Полтава и Металлург в борьбе за пятое место. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют пять матчей семнадцатого тура Группы Б Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, которые начнутся в одинаковое время - в 12:00. Ожидаем интересные матчи и напряженную борьбу.

Группа Б

"Полтава" - "Диназ"

19.11.2023. 12:00. "Молодежный". г. Полтава

В Полтаве пятая команда будет принимать предпоследнюю. Хозяев устроит только победа, ведь они опережают своего ближайшего преследователя запорожский "Металлург" всего на одно очко. В хорошей форме сейчас находится капитан "Полтавы" Щербак, в прошлом туре отличившийся дублем и отдавший две результативные передачи. Достичь максимального результата подопечным Сысенко будет непросто, ведь вышгородцы славятся своей неуступчивостью. Однако с результатами у подопечных Головка существенные проблемы. Безвыигрышная клубная антирекордная серия "Диназа" в Первой лиге длится 10 игр: 4 ничьих и 6 поражений. Смогут ли гости наконец-то выиграть?

"Горняк-Спорт" - "Чернигов"

19.11.2023. 12:00. "Юность". г. Горишние Плавни

Хозяева на заключительные матчи в 2023 году не имеют каких-либо серьезных задач, ведь они уже не смогут подняться выше седьмого места. Однако подопечные Куценко все же будут пытаться реабилитироваться за досадное поражение от "Полтавы" - 1:4. В том матче у футболистов "Горняка-Спорт" вообще ничего не получалось. "Чернигов" все же попытается завершить год не на последнем месте в группе. Безничейная клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 18 матчей: 3 победы и 15 поражений. Безусловно, такие результаты не могут радовать болельщиков "северян". У подопечных Чорного существенные проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Ограниченный кадровый потенциал не позволяет более качественно играть в атаке.

"Виктория" - "Ингулец"

19.11.2023. 12:00. "Юбилейный". г. Сумы

Встреча лидеров группы, которых отделяет сразу восемь очков. Петровцы наконец-то впервые за четыре игры смогли выиграть - разгромили "Кремень" (5:1). Для "Ингульца" эта победа стала пятой разгромной в нынешнем сезоне. Героями матча стали Козак и Квасов, забившие по два гола. Сумчане также без проблем разыгрались с "Черниговом" – 3:0. В случае поражения подопечные Бессмертного могут опуститься на третье место, поэтому мотивации на эту игру будет немало. В прошлом туре 146 раз теряли мяч игроки "Виктории" - и это самый худший показатель. А вот футболисты "Ингульца" стали лучшими по количеству ударов - 22. Справятся ли гости с Ярославом Галенко, который находится в оптимальном игровом тонусе? В противостоянии первого круга "Ингулец" в меньшинстве разгромил своего соперника - 3:0.

"Кремень" - "Левый Берег"

19.11.2023. 12:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Киевляне в прошлом туре уже обеспечили свое место в топ-5, но можно не сомневаться, что амбициозная команда постарается завершить год как можно выше в таблице. Шикарный гол Ивана Когута помог "Левому "Берегу" одержать сверхважную победу над "Металлургом". "Кремень" попал под горячую руку "Ингульца" - 1:5. Коллектив Климовского будет пытаться реабилитироваться за поражение в первом круге - 0:6. Неделю назад футболисты "Кремня" нанесли меньше ударов по воротам - всего четыре.

"Металлург" - "Мариуполь"

19.11.2023. 12:00. "Центральный". м. Умань

Нас ожидает интересное противостояние шестой и четвертой команды группы, которых отделяют всего три очка. Запорожцы должны победить, чтобы оставаться в борьбе за пятое место. Однако против приазовцев легко никому не бывает. В матче прошедшего тура опытный защитник "Мариуполя" Терехов принес сверхважную победу, хотя к игре осталось немало вопросов. Смогут ли подопечные Микитина справиться с психологическим давлением и достичь желаемого результата? Сложно сейчас прогнозировать, ведь в последних матчах у запорожцев существенные проблемы с комбинационным футболом.