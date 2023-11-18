Агробизнес - Буковина 3:0. Провальная игра для гостей

С турнирной точки зрения очень важный матч для команд, стремящихся завершить осеннюю часть сезона в топ-5. Победа в этом противостоянии гарантировала подопечным Чижевского участие в Чемпионской группе. В случае максимального результата гости могли подняться на пятое место в случае потери очков "Прикарпатья".

Казалось, первый тайм завершится без голов, но хозяева смогли забить в раздевалку. Открыл счет в матче Денис Галенков. Для черновицкого коллектив это наихудшее развитие событий, ведь в параллельном матче побеждало "Прикарпатье". В начале второй половины встречи Роман Кузьмин своим результативным ударом увеличил преимущество "Агробизнеса" – 2:0. Явно не лучшая игра для гостей, существенно усложняющих свое турнирное положение. В компенсированое время окончательный результат в матче установил Толочко - 3:0.

Таким образом, "Буковина" перед последним туром теперь на два очка отстает от пятого места.

"Агробизнес" - "Буковина" 3:0

Голы: Галенков (43), Кузьмин (59), Толочко (90+1)

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Билый, Даценко, Заец, Квасный, Теплый, Толочко, Свистун, Галенков, Кузьмин, Волков

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Д. Рябый, Новотрясов, Пец, Данилюк, Цурупин, Бодня, А. Рябый, Фарасеенко, Скотаренко, Духота