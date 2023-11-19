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Кремень – Левый Берег 0:1. Гости все же дожали

Первая лига

Непростое испытание для хозяев

Кремень – Левый Берег 0:1. Гости все же дожали

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Матч первого круга между этими соперниками завершился сокрушительной победой "Левого Берега" - 6:0. Однако с тех пор многое изменилось. У "Кремня" уже новый тренер, но стабильности им не хватает. Подопечные Игоря Климовского с 13 октября чередуют крупные гостевые поражения с домашними победами. Киевляне гарантировали себе участие в Чемпионской группе, но они были мотивированы завершить 2023 год на втором месте.

Уже в дебюте противостояния гости отправили мяч в сетку, но его отменили из-за положения вне игры. Удар Синицы парировал голкипер, а первым на добивании оказался Сухоручко и именно он был в офсайде. Доминировали подопечные Первака, но довести свои атаки до завершения они не смогли. В итоге на перерыв команды ушли без голов.

Во второй половине встречи начали смелее играть подопечные Климовского, но все же контролировали ход матча киевляне. Ожидалось, что гости сегодня смогут набрать три очка, но качественная игра кременчугского коллектива в защите не позволяла киевлянам забить. Однако на 72-й минуте футболисты "Левого Берега" достигли своего. После подачи с фланга с нескольких метров переправил мяч в сетку Литовченко – 0:1. Вырвать ничью футболисты "Кремня" не смогли.

"Кремень" - "Левый Берег" 0:1

Голы: Литовченко (72)

"Кремень" (стартовый состав): Слуцкий - Аркуша, Дудник, Товкач, Азизов, Панчишин, Савицкий, Жданович, Галоян, Трофимюк, Глоба

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев - Дударенко, Слотюк, Якымив, Астахов, Дедух, Литовченко, М. Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко

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Кремень (Кременчуг) Левый берег (Киев)
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