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Металлург – Мариуполь 0:0. Запорожцы существенно усложняют себе жизнь

Первая лига

Интригующее противостояние в Умани

Металлург – Мариуполь 0:0. Запорожцы существенно усложняют себе жизнь

Фото: ФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Безусловно, это был один из самых ожидаемых матчей в туре, ведь встречались шестая и четвёртая команда. Запорожцы не имели права терять очки, если они рассчитывают побороться за пятое место. Однако против приазовцев легко никому не бывает. До этого тура подопечные Красноперова три гостевых игры выиграли.

Запорожцы в начале встречи взяли мяч под свой контроль, но пройти организованную защиту соперника им не удавалось. Слишком прогнозируемо играли подопечные Микитина. А вот гости могли забивать после своей первой акцентированной атаки, но удар Теплякова парировал Байда. Во второй половине тайма начали больше атаковать приазовцы, но акцентированных действий было мало. В конце тайма Могильный с нескольких метров переправил мяч в сетку, но он был вне игры.

Характер игры после перерыва не изменился. Было много борьбы, но без моментов. Запорожцы давили на ворота соперника, но сегодня явно для них был не лучший день. Ошибки в переходных фазах не позволяли хозяевам довести свои атаки до завершения. Всего по одному удару в створ ворот – это слишком мало. В итоге матч завершился нулевой ничьей. Запорожцы существенно усложняют свое турнирное положение, и теперь не все зависит от них.

"Металлург" - "Мариуполь" 0:0

"Металлург" (стартовый состав): Байда – Басов, Сокол, Буряк, Снижко, Поддубный, Крапивный, Могильный, Сейтхалилов, Белоцерковец, Сад

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Мамросенко, Шушко, Терехов, Харжевский, Булгаков, Гошкодеря, Мочевинский, Тепляков, Пуды, Батальский

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