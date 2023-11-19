Горняк-Спорт – Чернигов 0:2. Гости впервые за семь матчей побеждают

Седьмая команда группы Б принимала последнюю. Подопечные Куценко подняться выше в таблице уже не смогут, а вот у "северян" есть все шансы завершить год не на последнем месте. Однако для этого стоило сегодня набирать очки, а с этим у подопечных Чорного проблемы. "Чернигов" с 8 октября очков в чемпионате не набирают – 6 поражений подряд.

Ожидали ли мы от этого матча большого количества голов? Нет, ведь эти соперники, прежде всего, пытаются надежно сыграть в защите, а вот с конструктивом у них существенные проблемы. Особенно это касается гостей, имеющих ограниченный кадровый потенциал в нападении. Борьба, борьба и снова борьба. На перерыв футболисты ушли без голов. С момента можно было вспомнить разве что удар Горы из-за пределов штрафной, но Богдану не хватило точности.

После перерыва команды продолжили бороться, но футбола было мало. Однако даже в такой игре хозяева могли открыть счет, но Гора из пределов штрафной пробил выше ворот. Казалось, что матч завершится без голов, но Федосов после сольного рейда точно пробил в дальний угол – 0:1. Еще до завершения игры все тот же Федосов своим мощным ударом второй раз заставил капитулировать голкипера "Горняка-Спорт" – 0:2.

"Горняк-Спорт" - "Чернигов" 0:2

Голы: Федосов (81, 89)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Чибуэзе, Романенко, Черныш, Мороз, Кальчук, Молько, Тузенко, Черткоев, Гора, Жуков

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Шумило, Макаренко, Лакеенко, Галстян, Быбик, Койдан, Сердюк, Мироненко, Ментей, Федосов