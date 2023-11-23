Все в руках Прикарпатья. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра завершат для себя осеннюю часть сезона команды западной группы. Вашему вниманию анонс противостояний, после которых определится судьба пятого места.

Группа А

"Хуст" - "Металлист"

24.11.2023. 12:00. "Карпаты". Хуст

Встреча аутсайдеров группы, в которой команды определят, кто завершит 2023 год на последнем месте. У соперников по одиннадцать очков. С результатами у подопечных Цыткина существенные проблемы. Хустяне с 1 октября очков в чемпионате не набирают. "Металлист" снова сам себе привез проблемы и потерял победу над "Нивой" Бузовой на последних секундах в прошлом туре. Таким образом, безвыигрышная клубная антирекордная серия "Металлиста" на своем поле в Первой лиге длится 9 игр: 3 ничьих и 6 поражений. Может, на выезде они смогут на хорошей ноте завершить этот непростой год?

"Нива" Бузова - "Эпицентр"

24.11.2023. 12:00. "Юбилейный". м. Буча

Обе команды уже обеспечили себе участие в Чемпионской группе весной, а в очном противостоянии разыграют третье место. В случае победы хозяева могут обойти своего конкурента. Тем не менее, в последних матчах подопечные Жабченко не впечатляют – всего одна победа за пять матчей. "Эпицентр" не знает горечи поражения в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба восьми игр: по 4 победы и ничьи. В прошлом туре подопечные Нагорняка стали лучшими по передачам (всего 686, из них 605 точны). Также не было равных "Эпицентру" и во владении мячом - 65,5%. Именно гости к этому матчу подходят в статусе фаворитов.

"Прикарпатье" - "Агробизнес"

24.11.2023. 12:00. "Рух". г. Ивано-Франковск

Очень важный матч для коллектива из Ивано-Франковска в борьбе за пятое место. Даже ничья устроит подопечных Рыпана, но уверены, что хозяева все же постараются победить. "Агробизнес" гарантировал себе участие в Чемпионской группе весной, но в случае победы коллектив Чижевского может завершить год на высоком втором месте. Мотивации командам будет достаточно, поэтому ожидаем бескомпромиссный футбол. В первом круге соперники завершили игру вничью 1:1.

"Буковина" - "Подолье"

24.11.2023. 12:00. "Буковина". г. Черновцы

Каких-либо турнирных заданий у гостей на эту игру нет, ведь они уже гарантированно останутся вне Чемпионской группы. А вот для черновицкого коллектива это сверхважное противостояние. Только победа и поражение "Прикарпатья" может позволить "Буковине" подняться на пятое место, а последняя игра не добавила болельщикам оптимизма. "Буковина" разгромно уступила "Агробизнесу" и существенно усложнила себе жизнь. Подопечные Мельничука играли вертикально, но из 24 передач всего четыре были точными. Это тот матч, в котором сложно выделить фаворита, но борьбы будет точно хватать.

"Карпаты" - "Нива" Тернополь

24.11.2023. 12:00. "Украина". г. Львов

Последний матч в году команды могут сыграть в свое удовольствие, ведь с турнирной точки зрения для них ничего не решается. Тернопольский коллектив уже не сможет финишировать в топ-5, но победа над "Хустом" все же должна придать гостям положительные эмоции. Наконец подопечные Стахива проявили себя в атакующей игре – четыре мяча. Львовяне на непростом газоне за счет реализуемого стандарта все же смогли дожать "Подолье". Этот матч доказал, что "Карпаты" сохраняют соревновательный тонус, даже несмотря на отсутствие реальной турнирной мотивации. Футболисты понимают, что должны играть максимум, чтобы весной остаться в команде. Ожидаем бескомпромиссный футбол, в котором все же больше шансов на победу у хозяев.