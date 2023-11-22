Первая лига
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Тернопольская Нива организует поездку болельщиков на выездной матч с Карпатами
Правда, какой-либо конкретики о поездке клуб не дает
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Клуб не сообщает подробностей самой поездки, но заявляет, что количество мест ограничено.
Напомним, что допуск болельщиков на трибуны во всех лигах украинского футбола запрещен.
Поединок состоится уже в эту пятницу (24 ноября) в 12:00 на стадионе "Украина".
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