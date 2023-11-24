Решается судьба пятого места. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра официально завершится осенняя часть сезона в Первой лиге. Сыграют пять матчей в группе Б. Вашему вниманию анонс противостояний, в которых определится судьба пятого места.

Группа Б

"Диназ" - "Металлург"

25.11.2023. 12:00. "Диназ". с. Демидов

Вышгородцы стремятся завершить год не на последнем месте, но для этого нужно побеждать и надеяться на поражение "Чернигова". Подопечные Александра Головко не побеждают в чемпионате еще с 8 сентября. Безвыигрышная клубная антирекордная серия "Диназа" в Первой лиге длится 11 игр: 4 ничьих и 7 поражений. Смогут ли они прервать эту неудачную для себя серию? У запорожцев мотивации на эту игру тоже будет достаточно. Чтобы подняться в топ-5, они должны набирать три очка и рассчитывать на поражения конкурентов. Кажется, это малореально, но в футболе все возможно. В прошлом туре футболистам "Металлурга" не было равных по навесам (всего 27, из них 10 - точные). Однако забить в ворота "Мариуполя" они не смогли. Ожидаем бескомпромиссный футбол, но много голов вряд ли будет.

"Мариуполь" - "Кремень"

25.11.2023. 12:00. "Колос". Борисполь

"Мариуполь" прервал клубную рекордную победную гостевую серию в Первой лиге, которая длилась 3 игры. Однако ничьей с "Металлургом" подопечные Красноперова должны быть удовлетворены. С конструктивом у приазовцев были существенные проблемы, но кажется, что они, прежде всего, настраивались надежно сыграть в защите. Даже ничья устроит хозяев, но ожидаем, что они будут играть победу. Подопечным Климовского не хватает стабильности, но навязать борьбу они могут. Гости умеют играть с позиции силы, поэтому ожидаем борьбу до последней минуты.

"Левый Берег" - "Виктория"

25.11.2023. 12:00. "Арена Левый берег". г. Киев

Безусловно, это самый ожидаемый матч в туре, ведь встретятся команды по топ-3. Сумчане могут лишиться третьего места, а вот киевляне пойдут на зимнюю паузу на втором месте. В прошлом туре тренерский штаб "Левого Берега" провел определенную ротацию, но это не помешало вырвать победу у Кременчуге. Подопечные Первака больше всего в группе пробили по воротам – 17 раз, но точности им все же не хватало. Коллектив Бессмертного минимально уступил "Ингульцу". Эта игра еще раз показала, что с позиции силы "Виктории" играть сложно. 141 раз теряли мяч игроки "Виктории" - это худший показатель. Фаворитами этого противостояния считаются хозяева, но легко им точно не будет.

"Ингулец" - "Горняк-Спорт"

25.11.2023. 12:00. Стадион "им. Александра Поворознюка". с. Владимировка

Похоже, что в этом матче нет интриги, но игра первого круга продемонстрировала, что подопечные Куценко могут удивить. Команда Валерия Куценко является наименее миролюбивой командой группы – только одна ничья. "Горняк-Спорт" два тура подряд проиграл, но не стоит все же недооценивать этот коллектив. "Ингулец" продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу группы. Две победы подряд несколько успокоили болельщиков, недовольных затяжной безвыигрышной серией. Подопечные Лупашко постараются завершить год на мажорной ноте.

"Чернигов" - "Полтава"

25.11.2023. 12:00. "Юность". г. Чернигов

В прошлом туре наконец-то впервые за семь матчей "северяне" выиграли. Дубль Федосова помог набрать три очка в противостоянии с "Горняком-Спорт". Безничейная клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 19 матчей: 4 победы и 15 поражений. "Полтаву" чтобы завершить сезон в топ-5 устроит даже ничья, но уверены, что подопечные Сысенко будут играть на победу. Именно гости считают фаворитами противостояния и должны набирать три очка. По игре они существенно превосходят своих оппонентов.