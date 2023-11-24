Хуст – Металлист 1:2. Харьковчане уже не последние

Встреча аутсайдеров группы А, имеющих по 11 очков. Команда Владимира Цыткина с 1 октября очков в чемпионате не набирает. Гостям в этом матче стоило побеждать, чтобы подняться с последнего места.

В дебюте противостояния харьковчане открыли счет. После подачи Дигтяря пятой мяч в сетку отправил капитан "Металлиста" Габриэль Гомес - 0:1. После гола гости уверенно играли по счету, а вот у подопечных Цыткина снова были существенные проблемы в заключительной трети поля. Качество газона не позволяло футболистам комбинировать, но к этому все должны быть готовы. На перерыв команды пошли за преимущества гостей. Результат соответствовал ходу событий на поле.

В начале второй половины встречи опасно со штрафного пробивал Иванов, но выше ворот. Похоже, что голкипер "Металлиста" полностью контролировал полет мяча. Гости прежде всего пытались надежно сыграть в защите, но в одной из своих атак они заработали пенальти после фола Иванова. Одиннадцатиметровый реализовал Петр Луцив – 0:2. Доигрывали матч хозяева в меньшинстве. Вторую желтую получил Вадим Мердеев.Однако подопечные Цыткина все же смогли забить. Шикарным ударом в верхний угол отметился Василинец – 1:2.

В итоге победа позволила "Металлисту" подняться с последнего места.

"Хуст" - "Металлист" 1:2

Голы: Василинец (82) - Гомес (3), П. Луцив (58, пен)

Удаление: В. Мердеев (78)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тыхненко, Павлыч, Скиба, Вагин, Приходько, Борисенко, Приходько, Вадовский, Станкович, Н.Пилип

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Багачанский, Бусько, Гомес, Дигтярь, Исаенко, В. Луцив, П.Луцив, Рязанцев, Тепляков, Федорив