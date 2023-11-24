Нива Бузовая – Эпицентр 0:2. Подопечные Нагорняка поднимаются на второе место

Обе команды обеспечили себе участие в Чемпионской группе, но турнирной мотивации они не были лишены. Победа могла позволить хозяевам подняться на третье место, а для подопечных Нагорняка оставались шансы уйти на зимний перерыв даже на втором месте. "Эпицентр" до этого тура не знал горечи поражения в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 8 игр: по 4 победы и ничьи.

Все шло к тому, что на перерыв соперники уйдут без голов, но гости все-таки смогли открыть счет. Ляшенко из пределов штрафной прострелил, а Гирный мощным ударом пробил в верхний угол. Мяч от перекладины залетел в ворота – 0:1. Для "Эпицентра" это 50-й гол в Первой лиге. Отыграться в первой половине встречи подопечные Жабченко не смогли.

Во второй половине встречи Гирный своим результативным ударом снял все вопросы о победителе – 0:2. Таким образом, "Эпицентр" поднимается на второе место.

"Нива" Бузова - "Эпицентр" 0:2

Голы: Гирный (34,77)

"Нива" (стартовый состав): Климов - Захидный, Прокопчук, Мисюра, Дворовенко, Турчанов, Кныш, Ткаченко, Будняк, Пономарь, Нехтий

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – В. Крыстин, Мороз, Григоращук, Климец, Алибеков, Липовуз, Беженар, Стень, Ляшенко, Гирный