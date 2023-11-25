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Металлист откажется от услуг Маткобожика, - Источник

Первая лига

25-летний защитник покинет харьковский клуб после 4-х месяцев пребывания в команде

Металлист откажется от услуг Маткобожика, - Источник

Фото: пресслужби ФК "Металіст"

Новина українською

Центральный защитник Александр Маткобожик покинет харьковский "Металлист", об этом сообщает Sport.ua. 25-летний игрок присоединился к "желто-синим" в начале августа, подписав годичный контракт. Александр не попадал в заявку в последних матчах против "Нивы" и "Хуста".

В текущем сезоне Первой лиги Маткобожик провел 12 матчей. Ранее защитник выступал за "Зирку", "Волынь", "Минай" и "Карпаты".

Сейчас "Металлист" занимает 9-ю строчку Первой лиги в группе А и будет бороться за сохранение прописки.

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Александр Маткобожик Металлист (Харьков)
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Источник:
sport.ua
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