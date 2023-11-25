Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист откажется от услуг Маткобожика, - Источник
25-летний защитник покинет харьковский клуб после 4-х месяцев пребывания в команде
Фото: пресслужби ФК "Металіст"
Центральный защитник Александр Маткобожик покинет харьковский "Металлист", об этом сообщает Sport.ua. 25-летний игрок присоединился к "желто-синим" в начале августа, подписав годичный контракт. Александр не попадал в заявку в последних матчах против "Нивы" и "Хуста".
В текущем сезоне Первой лиги Маткобожик провел 12 матчей. Ранее защитник выступал за "Зирку", "Волынь", "Минай" и "Карпаты".
Сейчас "Металлист" занимает 9-ю строчку Первой лиги в группе А и будет бороться за сохранение прописки.
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО