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Стала известна дата возобновления сезона в Первой и Второй лигах
Базовая дата первого весеннего тура - 23 марта
Фото: Google
Стала известна дата возобновления сезона 2023/24 в
По информации Sport.ua, базовой датой первого весеннего тура в Первой лиге станет 23 марта.
Таким же будет базовый день следующего тура и во Второй лиге.
Жеребьевка календаря Первой лиги в группах "Чемпионская" и "Выбывание" может пройти уже на следующей неделе, однако с ее датой в ПФЛ еще не определились.
Группа "Чемпионская": "Карпаты" – 45 очков, "Ингулец" – 42, "Левый берег" – 36, "Мариуполь" – 31, "Эпицентр" – 31, "Виктория" – 30, "Полтава" – 29, "Агробизнес" – 29 очков, "Нива" Б – 27, "Прикарпатье" – 26.
Группа "Выбывание": "Металлург" – 25 очков, "Буковина" – 21, "Подолье" – 20, "Нива" Т – 20, "Горняк-Спорт" – 17, "Металлист" – 14, "Кремень" – 14, "Чернигов" – 13, "Диназ" – 13, "Хуст" – 11.
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