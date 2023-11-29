Стала известна дата возобновления сезона в Первой и Второй лигах

Стала известна дата возобновления сезона 2023/24 в Первой Лиге .

По информации Sport.ua, базовой датой первого весеннего тура в Первой лиге станет 23 марта.

Таким же будет базовый день следующего тура и во Второй лиге.

Жеребьевка календаря Первой лиги в группах "Чемпионская" и "Выбывание" может пройти уже на следующей неделе, однако с ее датой в ПФЛ еще не определились.

Группа "Чемпионская": "Карпаты" – 45 очков, "Ингулец" – 42, "Левый берег" – 36, "Мариуполь" – 31, "Эпицентр" – 31, "Виктория" – 30, "Полтава" – 29, "Агробизнес" – 29 очков, "Нива" Б – 27, "Прикарпатье" – 26.

Группа "Выбывание": "Металлург" – 25 очков, "Буковина" – 21, "Подолье" – 20, "Нива" Т – 20, "Горняк-Спорт" – 17, "Металлист" – 14, "Кремень" – 14, "Чернигов" – 13, "Диназ" – 13, "Хуст" – 11.