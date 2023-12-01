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Наставник Нивы Б - о прекращении деятельности: Для всех нас это маленький шок
Клуб приостанавливает свою деятельность на период войны
Фото: instagram.com/nyva_buzova
Главный тренер "Нивы" Бузовой Игорь Жабченко подтвердил информацию, что клуб закрывается на период войны в Украине.
Такое неожиданное решение принял президент клуба Октай Эфендиев.
- Игорь Валентинович, это правда, что "Нива" Бузова прекращает свою деятельность?
- Да, к сожалению, это правда.
- Такое решение президента клуба стало для вас неожиданным?
- Конечно, не ожидали такого, но президент "Нивы" Октай Эфендиев решил направлять деньги на ВСУ. Когда война закончится, тогда он возобновит деятельность клуба.
Таково его решение. Это больно, но мы принимаем это, потому что война идет в стране и мы все понимаем.
- А вообще, до этого были какие-то разговоры, что такое может случиться?
- Нет, все было хорошо. Конечно, для всех нас это маленький шок. И для футболистов, и для тренерского штаба, но президент принял такое решение и мы должны это поддержать и принять.
Он всегда помогал ВСУ и помогает, но и для клуба все делал, чтобы мы ни в чем не нуждались, - сказал Жабченко.
"Нива" Бузова по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.
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