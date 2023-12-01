  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Наставник Нивы Б - о прекращении деятельности: Для всех нас это маленький шок
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Нивы Б - о прекращении деятельности: Для всех нас это маленький шок

Первая лига

Клуб приостанавливает свою деятельность на период войны

Наставник Нивы Б - о прекращении деятельности: Для всех нас это маленький шок

Фото: instagram.com/nyva_buzova

Новина українською

Главный тренер "Нивы" Бузовой Игорь Жабченко подтвердил информацию, что клуб закрывается на период войны в Украине.

Такое неожиданное решение принял президент клуба Октай Эфендиев.

- Игорь Валентинович, это правда, что "Нива" Бузова прекращает свою деятельность?

- Да, к сожалению, это правда.

- Такое решение президента клуба стало для вас неожиданным?

- Конечно, не ожидали такого, но президент "Нивы" Октай Эфендиев решил направлять деньги на ВСУ. Когда война закончится, тогда он возобновит деятельность клуба.

Таково его решение. Это больно, но мы принимаем это, потому что война идет в стране и мы все понимаем.

- А вообще, до этого были какие-то разговоры, что такое может случиться?

- Нет, все было хорошо. Конечно, для всех нас это маленький шок. И для футболистов, и для тренерского штаба, но президент принял такое решение и мы должны это поддержать и принять.

Он всегда помогал ВСУ и помогает, но и для клуба все делал, чтобы мы ни в чем не нуждались, - сказал Жабченко.

"Нива" Бузова по итогам первого этапа Первой лиги вышла в верхнюю 10-ку команд, которые весной будут разыгрывать путевки в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Карпаты официально покинули два бразильца
yellow-arrow
Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны
yellow-arrow
Игрок Диназа, который получил бан от УАФ на полгода за удар судьи, рассказал о своих дальнейших планах
Игорь Жабченко Нива (Бузовая)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости