"У нас есть все возможности и условия проводить собрания в Черновцах": тренер Буковины о подготовке ко второй части сезона

Главный тренер "Буковины" Андрей Мельничук рассказал о планах на зимний перерыв.

"23 января мы выйдем из отпуска и начнем подготовку ко второй части сезона, для нас есть все возможности и условия проводить сборы в Черновцах. У нас есть два полноценных поля, так это не проблема вести подготовку к весенней части сезона в родном городе. Пока мы не знаем, в какой группе будем выступать - Чемпионской или на Выбывание - поэтому я еще не готов сказать, где будем готовиться", - приводит слова Мельничука Sport.ua.