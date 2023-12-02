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"У нас есть все возможности и условия проводить собрания в Черновцах": тренер Буковины о подготовке ко второй части сезона

Первая лига

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"У нас есть все возможности и условия проводить собрания в Черновцах": тренер Буковины о подготовке ко второй части сезона

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
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Главный тренер "Буковины" Андрей Мельничук рассказал о планах на зимний перерыв.

"23 января мы выйдем из отпуска и начнем подготовку ко второй части сезона, для нас есть все возможности и условия проводить сборы в Черновцах. У нас есть два полноценных поля, так это не проблема вести подготовку к весенней части сезона в родном городе. Пока мы не знаем, в какой группе будем выступать - Чемпионской или на Выбывание - поэтому я еще не готов сказать, где будем готовиться", - приводит слова Мельничука Sport.ua.

Напомним, из-за того, что "Нива" прекратила свою деятельность во время войны, "Буковина" ее заменит в Чемпионской группе.

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Буковина (Черновцы)
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Источник:
Sport.ua
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