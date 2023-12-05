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Чернецкий: ФСК Мариуполь останется в моем сердце навсегда
Опорный полузащитник покидает клуб после двух сезонов
Фото: instagram.com/fscmariupol
Полузащитник ФСК "Мариуполь" Александр Чернецкий покидает клуб после двух сезонов.
28-летний игрок провел более 30 матчей в составе "азовцев", но зимой покидает команду. Сейчас опытный опорный полузащитник рассматривает варианты из Первой лиги. По нашей информации, в игроке даже заинтересован один из клубов УПЛ.
"Я благодарен судьбе, что играл за "Мариуполь", это бренд украинского футбола, клуб, который меня принял и дал много положительных эмоций. Позади очередной яркий отрезок футбольной судьбы и время двигаться вперед.
"Мариуполь" останется навсегда в моем сердце", - сказал Чернецкий в комментарии корреспонденту UA-Футбол.
Напомним, Александр Чернецкий известен по выступлениям в составе перволиговых "Горняка-Спорта", "Подолья", "Полесья" и "Виктории".
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