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ПФЛ в межсезонье планирует провести очередной розыгрыш Зимнего кубка

Первая лига
Обновлено

Сейчас идет опрос потенциальных участников

ПФЛ в межсезонье планирует провести очередной розыгрыш Зимнего кубка

pfl.ua

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о планах по проведению Зимнего кубка среди команд Первой и Второй лиг.

"Сейчас мы проводим опрос среди клубов ПФЛ. Примерно знаем количество желающих принять участие в турнире и понимаем, сколько минимум команд может принят участие в турнире, сколько - максимум.

В случае, если клубы-участники Первой и Второй лиг подтвердят свой интерес, кубок будет разыгран. Ведь главные его преимущества - участие в хорошем соревновательном цикле на отечественной территории - сохраняются и сейчас. Мало кто сможет провести зимние сборы за рубежом", - сказал Каденко.

В прошлом сезоне в Зимнем кубке ПФЛ приняли участие 7 команд, а победителем стал "Левый Берег".

Отметим, что на данный момент известно о планах "Карпат" и "Ингульца" провести свои зимние сборы за границей.

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ПФЛ Александр Каденко
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Источник:
ПФЛ
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