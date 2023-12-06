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ПФЛ в межсезонье планирует провести очередной розыгрыш Зимнего кубка
Сейчас идет опрос потенциальных участников
pfl.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о планах по проведению Зимнего кубка среди команд Первой и
"Сейчас мы проводим опрос среди клубов ПФЛ. Примерно знаем количество желающих принять участие в турнире и понимаем, сколько минимум команд может принят участие в турнире, сколько - максимум.
В случае, если клубы-участники Первой и Второй лиг подтвердят свой интерес, кубок будет разыгран. Ведь главные его преимущества - участие в хорошем соревновательном цикле на отечественной территории - сохраняются и сейчас. Мало кто сможет провести зимние сборы за рубежом", - сказал Каденко.
В прошлом сезоне в Зимнем кубке ПФЛ приняли участие 7 команд, а победителем стал "Левый Берег".
Отметим, что на данный момент известно о планах "Карпат" и "Ингульца" провести свои зимние сборы за границей.
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