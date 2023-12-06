ПФЛ в межсезонье планирует провести очередной розыгрыш Зимнего кубка

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о планах по проведению Зимнего кубка среди команд Первой и Второй лиг.

"Сейчас мы проводим опрос среди клубов ПФЛ. Примерно знаем количество желающих принять участие в турнире и понимаем, сколько минимум команд может принят участие в турнире, сколько - максимум.

В случае, если клубы-участники Первой и Второй лиг подтвердят свой интерес, кубок будет разыгран. Ведь главные его преимущества - участие в хорошем соревновательном цикле на отечественной территории - сохраняются и сейчас. Мало кто сможет провести зимние сборы за рубежом", - сказал Каденко.