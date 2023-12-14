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Президент Кудровки: Через семь лет команда будет играть в Лиге чемпионов

Первая лига

Теперь Роман Солодаренко - владелец двух клубов ПФЛ

Президент Кудровки: Через семь лет команда будет играть в Лиге чемпионов

instagram.com/fc_kudrivka

Новина українською

Новый владелец бузовской "Нивы" Роман Солодаренко не собирается бросать родную "Кудровку" и планирует развивать оба клуба.

– Роман, умеете вы удивлять в последнее время... То смена тренера и едва ли не смена дислокации "Кудровки", то покупка еще одного клуба. Как быстро появилась идея стать владельцем бузовской "Нивы"? И что теперь будет с "Кудровкой"?

– Почему удивлять? Я еще в прошлом году сказал: через семь лет "Кудровка" будет играть в Лиге чемпионов. Два года нам понадобится на выход и игру в Первой лиге, еще пять – на выступления в УПЛ. Возможно, война немножко притормозила этот процесс, но "Кудровка" была, есть и будет. И будет играть в Лиге чемпионов. По "Ниве", не скажу, что прям сразу решил взяться за этот проект, но все произошло довольно быстро. Не вижу никаких проблем в том, что у двух клубов будет один владелец, это не первый прецедент. Достаточно вспомнить "Альянс" и "Викторию". Или возьмите ЛНЗ и "Викторию", которые имели одного хозяина и вообще играли в одной лиге. А наши два клуба пока в разных лигах. Переживать за "Ниву" не следует, там будет команда, которая будет бороться за первую пятерку в Первой лиге.

– Переименовать "Ниву" в разгар сезона не получится. Ждать смены вывески уже летом?

– Это юридические вопросы. Я пока не хочу о них говорить, там будет работа для юристов.

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Нива (Бузовая) ФК Кудровка
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
14.12.2023 в 17:28
на плейстейшен 3
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
14.12.2023 в 17:28
на плейстейшен 3
Ответить
0
0

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