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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание

Первая лига

Базовая дата первого тура - 23 марта

Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Сегодня, 15 декабря в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря весенней части соревнований в Первой лиге. Базовый день первого тура второго этапа - 23 марта 2023 года.

Календарь соревнований группы Чемпионская

Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание - изображение 1
Календарь соревнований группы Выбывание
Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание - изображение 2

- Две первые команды по результатам чемпионата выходят в УПЛ;
- 3-4 места играют стыковые матчи с командами, которые займут 14 и 13 места в УПЛ;
- Три команды - 18-20 места по итогам соревнований покидают Первую лигу;
- Команды, которые займут 16 и 17 место в Первой лиге, лиги играют стыковые матчи с командами Второй лиги, занявшими 3-е и 2-е места.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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