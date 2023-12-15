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Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги в группах Чемпионская и Выбывание
Базовая дата первого тура - 23 марта
фото - ФК Металіст 1925
Сегодня, 15 декабря в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря весенней части соревнований в Первой лиге. Базовый день первого тура второго этапа - 23 марта 2023 года.
Календарь соревнований группы Чемпионская
- Две первые команды по результатам чемпионата выходят в УПЛ;
- 3-4 места играют стыковые матчи с командами, которые займут 14 и 13 места в УПЛ;
- Три команды - 18-20 места по итогам соревнований покидают Первую лигу;
- Команды, которые займут 16 и 17 место в Первой лиге, лиги играют стыковые матчи с командами Второй лиги, занявшими 3-е и 2-е места.
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