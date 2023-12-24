Максим Механив заинтересовал Левый Берег. Известны подробности возможного трансфера

По информации Sport Arena, голкипер клуба "Нива Тернополь" Максим Механив попал в круг интересов "Левого берега".

1 января 27-летний вратарь Максим Механив может подписать предварительное соглашение с "Левым берегом", имея полгода до завершения контракта с "Нивой".

Напомним, за этот сезон Механив отыграл 18 поединков, из которых восемь сыграл без пропущенных голов.