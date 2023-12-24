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Максим Механив заинтересовал Левый Берег. Известны подробности возможного трансфера

Первая лига
Обновлено

Голкипер может сменить клуб во время зимнего межсезонья

Максим Механив заинтересовал Левый Берег. Известны подробности возможного трансфера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Sport Arena, голкипер клуба "Нива Тернополь" Максим Механив попал в круг интересов "Левого берега".

1 января 27-летний вратарь Максим Механив может подписать предварительное соглашение с "Левым берегом", имея полгода до завершения контракта с "Нивой".

Напомним, за этот сезон Механив отыграл 18 поединков, из которых восемь сыграл без пропущенных голов.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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