"После этого стал ценить футбол". Голкипер Нивы Т Механив рассказал, как 2 месяца работал на стройке в Польше

Голкипер тернопольской " Нивы " Максим Механив рассказал о периоде в своей карьере, когда был вынужден ездить на заработки в Польшу.

"В какой-то момент я думал о том, что стоит заканчивать с футболом. Это было еще до попадания в "Ниву", когда я играл на областном уровне. Казалось, ничего из этого не будет. Едешь на матч, переодеваешься на улице, на каких-то лавочках, холодно.

Потом возвращаешься с игры голодный, холодный. Хотелось просто все это бросить. "Для чего это все нужно?" – спрашивал я себя. Играл в Винницкой области за "Патриот", потом в Кременце, дальше "Агрон". Добираешься поездом, ночные переезды, никакого удовольствия.

Я претерпел, потом дела наладились. Хотя уже во время выступлений за "Ниву" на профессиональном уровне у меня был еще один непростой опыт. Во время зимнего отпуска я уехал на заработки в Польшу – работал там два месяца на стройке.

После этого стал ценить футбол. Там было нереально тяжело. Ежедневно просыпаться в 6 утра и утомительно работать до вечера – это очень сложно", - сказал Механив.