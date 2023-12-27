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"После этого стал ценить футбол". Голкипер Нивы Т Механив рассказал, как 2 месяца работал на стройке в Польше
При этом, голкипер в то время играл за Ниву
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер тернопольской "
"В какой-то момент я думал о том, что стоит заканчивать с футболом. Это было еще до попадания в "Ниву", когда я играл на областном уровне. Казалось, ничего из этого не будет. Едешь на матч, переодеваешься на улице, на каких-то лавочках, холодно.
Потом возвращаешься с игры голодный, холодный. Хотелось просто все это бросить. "Для чего это все нужно?" – спрашивал я себя. Играл в Винницкой области за "Патриот", потом в Кременце, дальше "Агрон". Добираешься поездом, ночные переезды, никакого удовольствия.
Я претерпел, потом дела наладились. Хотя уже во время выступлений за "Ниву" на профессиональном уровне у меня был еще один непростой опыт. Во время зимнего отпуска я уехал на заработки в Польшу – работал там два месяца на стройке.
После этого стал ценить футбол. Там было нереально тяжело. Ежедневно просыпаться в 6 утра и утомительно работать до вечера – это очень сложно", - сказал Механив.
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