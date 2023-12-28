Голкипер Металлиста: Наша задача - сохранить место в Первой лиге

Вратарь "Металлиста" Владислав Рыбак проанализировал игру своей команды в первой части сезона Первой лиги.

- Не очень доволен своей игрой, знаю, что могу лучше, поэтому в отпуске работаю над собой. А относительно всей команды, то можно сказать так же: можем лучше! Почему-то нам не удавалось то, что мы хотели и что давали нам тренеры. Хотя по игре мы выглядели очень хорошо, по моему мнению и, пожалуй, ни в одном матче не играли как аутсайдеры.

Поэтому я верю, что во второй половине мы покажем значительно лучшие результаты, и наши болельщики будут довольны и поддержат нас!

- Как тебе работа с тренером вратарей "Металлиста" Александром Горяиновым?

- С Александром Сергеевичем работать одно удовольствие, тем более это легенда украинского футбола! У него очень интересные и продуктивные тренировки, а еще с ним всегда можно пообщаться на любую тему, он хороший человек и профессионал!

- Что можешь сказать о конкуренции среди голкиперов в "Металлисте"?

- В нашем вратарском коллективе очень хорошая атмосфера, всегда присутствуют шутки, но при этом все работают с концентрацией. Все ребята хорошо показывают себя на тренировках, поэтому расслабляться некогда. Конкуренция всегда должна быть, я считаю, что без нее нет роста.

- В прошлом сезоне ты играл в УПЛ за "Днепр-1". Еще раньше имел опыт игры в Первой лиге за "Олимпик", сейчас играешь в Первой лиге за "Металлист". В каком дивизионе играть труднее?

- Скажу так, в каждой лиге играть трудно, и везде есть свои нюансы. В УПЛ команды работают на немного более высоких скоростях, тогда как в Первой лиге больше борьбы, но показывать хороший футбол надо и там, и там.

- Какой матч в этом сезоне ты назовешь наиболее удачным для себя?

- Трудно выделить какой-то один матч, я всегда анализирую все свои игры и беру из них только хорошее. Но не забываю и об ошибках, их тоже анализирую и стараюсь исправить. Пусть подписчики в Инстаграме скажут, какой матч запомнился им больше всего.

- В матче с "Прикарпатьем" ты отдал голевую на Евгения Рязанцева. Отрабатываете игру ногами на тренировках, или это скорее получилось случайно?

- Конечно отрабатываем, тренеры всегда просят искать свободные зоны и отрезать соперников, пока большинство из них на нашей половине поля. Так произошло и в том матче, с Женей мы постоянно договариваемся о таких хитростях, и на этот раз у нас все получилось.

- Какие планы и задачи на вторую часть сезона?

- Нам нужно побеждать в каждом матче и сохранить место в Первой лиге, будем делать все возможное для этого!

- Знаешь что-то о соперниках "Металлиста" во второй половине чемпионата?

- Почти со всеми командами пересекался на поле, знаю многих ребят, которые выступали в группе Б, со многими играли вместе, поэтому я точно знаю, что это будет непросто. Все команды настроены очень серьезно, - сказал Рыбак.