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С картой города. ФСК Мариуполь представил дизайн новой формы
Победил вариант с картой города
Фото: ФСК Маріуполь
ФСК "Мариуполь" показал дизайн новой клубной формы.
В конкурсе победил концепт с картой города. Джерси представлена в зелено-черных цветах.
Технический партнер клуба, который реализует этот дизайн непосредственно на форме, будет объявлен позже.
"Просто хочется, чтобы форма была сильно связана с городом. Сначала думал добавить какие-то элементы из Мариуполя, но потом отказался, потому что слишком больно сейчас смотреть на какие-то объекты города, когда они давно уничтожены.
А вариант дизайна с картой может быть близким людям из Мариуполя, и не таким болезненным", - рассказал автор дизайна Даниил Алексеев.
Напомним, "Мариуполь" весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге.
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