С картой города. ФСК Мариуполь представил дизайн новой формы

ФСК "Мариуполь" показал дизайн новой клубной формы.

В конкурсе победил концепт с картой города. Джерси представлена в зелено-черных цветах.

Технический партнер клуба, который реализует этот дизайн непосредственно на форме, будет объявлен позже.

"Просто хочется, чтобы форма была сильно связана с городом. Сначала думал добавить какие-то элементы из Мариуполя, но потом отказался, потому что слишком больно сейчас смотреть на какие-то объекты города, когда они давно уничтожены.

А вариант дизайна с картой может быть близким людям из Мариуполя, и не таким болезненным", - рассказал автор дизайна Даниил Алексеев.