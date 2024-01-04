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С картой города. ФСК Мариуполь представил дизайн новой формы

Первая лига

Победил вариант с картой города

С картой города. ФСК Мариуполь представил дизайн новой формы

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

ФСК "Мариуполь" показал дизайн новой клубной формы.

В конкурсе победил концепт с картой города. Джерси представлена в зелено-черных цветах.

Технический партнер клуба, который реализует этот дизайн непосредственно на форме, будет объявлен позже.

"Просто хочется, чтобы форма была сильно связана с городом. Сначала думал добавить какие-то элементы из Мариуполя, но потом отказался, потому что слишком больно сейчас смотреть на какие-то объекты города, когда они давно уничтожены.

А вариант дизайна с картой может быть близким людям из Мариуполя, и не таким болезненным", - рассказал автор дизайна Даниил Алексеев.

Напомним, "Мариуполь" весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге.

С картой города. ФСК Мариуполь представил дизайн новой формы - изображение 1
Фото: ФСК Маріуполь

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ФСК Мариуполь
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Источник:
ФСК Маріуполь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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