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Металлург объявил о расформировании Металлурга-2 и женской команды
Город урезал бюджет клуба
instagram.com/mfcmetalurg
Запорожский "
"Важные изменения в КП "МФК "Металлург". На последней сессии городского совета было принято решение, определившее дальнейшее развитие футбольного клуба в Запорожье. Сохранение футбольной команды получило поддержку со стороны городских властей и общества, однако бюджет-2024 принес важные изменения.
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Депутаты решили сократить финансирование КП "МФК "Металлург" на 14,5 миллиона гривен по сравнению с прошлым годом. Это решение заставило клуб расторгнуть контракты с некоторыми футболистами, в связи с чем в процессе расформирования находится "Металлург-2", по завершении сезона будет расформирована женская команда МФК "Металлург", также сокращается штат тренеров футбольной школы.
В то же время, клуб и городские власти ищет надежных партнеров, которые готовы вместе с нами развивать профессиональный футбол в Запорожье и быть совладельцами клуба. Мы открыты к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и спонсорами на прозрачных условиях.
Бюджет КП "МФК "Металлург" на 2024 год составляет 48,8 млн. гривен, из которых 27,1 млн. направлено на содержание инфраструктуры клуба. Поддержка частных инвесторов станет ключевым фактором в сохранении и развитии профессионального футбола в Запорожье и дальнейших успехах местных команд на всеукраинском уровне", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что "Металлург" занял 6-е место в группе Первой лиги и будет бороться за выживание во второй половине сезона. "Металлург-2" по итогам осенней части сезона занял 12-е место во Второй лиге.
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