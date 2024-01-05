  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлург объявил о расформировании Металлурга-2 и женской команды
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург объявил о расформировании Металлурга-2 и женской команды

Первая лига
Обновлено

Город урезал бюджет клуба

Металлург объявил о расформировании Металлурга-2 и женской команды

instagram.com/mfcmetalurg

Новина українською

Запорожский "Металлург" объявил об изменениях в структуре клуба.

"Важные изменения в КП "МФК "Металлург". На последней сессии городского совета было принято решение, определившее дальнейшее развитие футбольного клуба в Запорожье. Сохранение футбольной команды получило поддержку со стороны городских властей и общества, однако бюджет-2024 принес важные изменения.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Депутаты решили сократить финансирование КП "МФК "Металлург" на 14,5 миллиона гривен по сравнению с прошлым годом. Это решение заставило клуб расторгнуть контракты с некоторыми футболистами, в связи с чем в процессе расформирования находится "Металлург-2", по завершении сезона будет расформирована женская команда МФК "Металлург", также сокращается штат тренеров футбольной школы.

В то же время, клуб и городские власти ищет надежных партнеров, которые готовы вместе с нами развивать профессиональный футбол в Запорожье и быть совладельцами клуба. Мы открыты к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и спонсорами на прозрачных условиях.

Бюджет КП "МФК "Металлург" на 2024 год составляет 48,8 млн. гривен, из которых 27,1 млн. направлено на содержание инфраструктуры клуба. Поддержка частных инвесторов станет ключевым фактором в сохранении и развитии профессионального футбола в Запорожье и дальнейших успехах местных команд на всеукраинском уровне", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что "Металлург" занял 6-е место в группе Первой лиги и будет бороться за выживание во второй половине сезона. "Металлург-2" по итогам осенней части сезона занял 12-е место во Второй лиге.

По теме
yellow-arrow
Александрия отправила своего форварда в аренду в Буковину
yellow-arrow
Власти Запорожья существенно сократили бюджет МФК Металлург
yellow-arrow
Маркевич: Гол Яремчука? Не думаю, что мои слова стали пророческими. Главное - двигаться дальше
Металлург (Запорожье) Металлург-2 (Запорожье)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Інстаграм Металурга
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
05.01.2024 в 22:25
Зачем расформировывать?? Надо было объединить.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
05.01.2024 в 22:25
Зачем расформировывать?? Надо было объединить.
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
05.01.2024 в 21:45
На кой вообще содержать городскую футбольную команду? В Запорожье все настолько прекрасно, что больше некуда деть деньги налогоплательщиков?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости