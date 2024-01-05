Металлург объявил о расформировании Металлурга-2 и женской команды

Запорожский " Металлург " объявил об изменениях в структуре клуба.

"Важные изменения в КП "МФК "Металлург". На последней сессии городского совета было принято решение, определившее дальнейшее развитие футбольного клуба в Запорожье. Сохранение футбольной команды получило поддержку со стороны городских властей и общества, однако бюджет-2024 принес важные изменения.

Депутаты решили сократить финансирование КП "МФК "Металлург" на 14,5 миллиона гривен по сравнению с прошлым годом. Это решение заставило клуб расторгнуть контракты с некоторыми футболистами, в связи с чем в процессе расформирования находится "Металлург-2", по завершении сезона будет расформирована женская команда МФК "Металлург", также сокращается штат тренеров футбольной школы.

В то же время, клуб и городские власти ищет надежных партнеров, которые готовы вместе с нами развивать профессиональный футбол в Запорожье и быть совладельцами клуба. Мы открыты к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и спонсорами на прозрачных условиях.

Бюджет КП "МФК "Металлург" на 2024 год составляет 48,8 млн. гривен, из которых 27,1 млн. направлено на содержание инфраструктуры клуба. Поддержка частных инвесторов станет ключевым фактором в сохранении и развитии профессионального футбола в Запорожье и дальнейших успехах местных команд на всеукраинском уровне", - говорится в заявлении клуба.