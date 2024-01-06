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Директор МФК Металлург: Если нам повезет, будем проводить матчи в Запорожье

Первая лига
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Однако все на плечах тамошней власти

Директор МФК Металлург: Если нам повезет, будем проводить матчи в Запорожье

Фото: ФК Металург

Новина українською

Директор МФК "Металлург" Юрий Зенкин прокомментировал кардинальные решения в структуре клуба и рассказал о текущей ситуации.

– В сложившейся ситуации удастся удержать в команде ведущих игроков?

– Я не буду сейчас предоставлять информацию по трансферам. Вопросами селекции занимается спортивный директор.

– Будет ли продлена аренда Даниила Фальковского (15 матчей, два гола) и Дениса Галаты (19 матчей, три гола, два ассиста)?

– Переговоры ведутся со всеми игроками. Я не могу на сегодняшний день давать конкретику по отдельному футболисту. Работа ведется со всей командой.

– В каком городе будет базироваться МФК "Металлург" весной?

– Тренироваться будем в Запорожье. Потому что у нас, к сожалению, нет финансовой возможности на выезд. А вот где будем играть – неизвестно. Если нам повезет, Запорожская военно-гражданская администрация позволит проводить матчи дома. Если нет – вопрос будет решаться в январе-феврале.

– Как Вы расцениваете вероятность, что военные позволят "Металлургу" играть дома, учитывая ситуацию в безопасности в Запорожье?

– Что касается документального оформления, мы практически все выполнили для прохождения аттестации основного и резервного стадиона. Эта работа на этапе завершения”, - сказал Зенкин.

Отметим, что в первом круге Первой лиги МФК "Металлург" проводил домашние матчи в городе Умань Черкасской области.

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Металлург (Запорожье)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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