Директор МФК Металлург: Если нам повезет, будем проводить матчи в Запорожье

Директор МФК "Металлург" Юрий Зенкин прокомментировал кардинальные решения в структуре клуба и рассказал о текущей ситуации.

“ – В сложившейся ситуации удастся удержать в команде ведущих игроков?

– Я не буду сейчас предоставлять информацию по трансферам. Вопросами селекции занимается спортивный директор.

– Будет ли продлена аренда Даниила Фальковского (15 матчей, два гола) и Дениса Галаты (19 матчей, три гола, два ассиста)?

– Переговоры ведутся со всеми игроками. Я не могу на сегодняшний день давать конкретику по отдельному футболисту. Работа ведется со всей командой.

– В каком городе будет базироваться МФК "Металлург" весной?

– Тренироваться будем в Запорожье. Потому что у нас, к сожалению, нет финансовой возможности на выезд. А вот где будем играть – неизвестно. Если нам повезет, Запорожская военно-гражданская администрация позволит проводить матчи дома. Если нет – вопрос будет решаться в январе-феврале.

– Как Вы расцениваете вероятность, что военные позволят "Металлургу" играть дома, учитывая ситуацию в безопасности в Запорожье?

– Что касается документального оформления, мы практически все выполнили для прохождения аттестации основного и резервного стадиона. Эта работа на этапе завершения”, - сказал Зенкин.